Шестерых детей спасли от возможной трагедии в Алматы

В Алматы полицейские предотвратили возможную трагедию, спасая женщину и ее шестерых детей после тревожного сообщения, поступившего на пульт 102, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Департамента полиции Алматы, ночью в экстренные службы поступила информация о том, что в одном из частных домов Алатауского района женщина якобы намеревалась причинить вред себе и своим детям.

На место прибыли патрульные полицейские, сотрудники ювенальной полиции, участковый инспектор и медики. В доме находилась женщина с шестью детьми. По информации полиции, она находилась в тяжелом эмоциональном состоянии после семейного конфликта.

— Главной задачей прибывших сотрудников было не допустить трагедии. Полицейские смогли успокоить женщину, обеспечили безопасность детей и организовали их сопровождение в Управление полиции Алатауского района, — сообщается в пресс-службе ДП Алматы.

В настоящее время семье оказывается необходимая помощь. К работе подключены психологи, представители профильных служб и неправительственных организаций, которые окажут женщине комплексную социальную и психологическую поддержку.

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