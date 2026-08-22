Шесть женщин в никабах привлекли к ответственности в аэропорту Атырау

В аэропорту Атырау сотрудники транспортной полиции выявили шесть женщин, которые находились в общественном месте в одежде, полностью закрывающей лицо и препятствующей установлению личности, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным департамента полиции на транспорте, все женщины являются жительницами Атырау. 26 июля они вылетели за границу рейсом «Атырау — Стамбул».

В ходе проверки установлено, что женщины нарушили требования законодательства, запрещающие находиться в общественных местах в одежде, препятствующей распознаванию лица.

После возвращения в Казахстан в начале августа их привлекли к административной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Им вынесли предупреждения. Кроме того, с женщинами провели профилактическую и разъяснительную работу.

Что грозит казахстанцам за сокрытие лица в общественных местах — читайте в материале.

Ранее председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы выступил с обращением, в котором осудил насилие в отношении женщин. По словам муфтия, особенно тяжело осознавать случаи, когда женщина подвергается притеснениям и унижениям внутри собственной семьи.