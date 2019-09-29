Шестью медалями отличилась юношеская команда РК по дзюдо на чемпионате мира

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершились индивидуальные соревнования на чемпионате мира по дзюдо среди юношей и девушек, передает МИА Казинфор» со ссылкой на Оlympic.kz.

Около 500 спортсменов из 61 страны мира выступили на татами за 4 дня. По итогам соревнований сборная команда Казахстана заняла 4 место среди 61 страны мира с 1 золотой, 1 серебряной и 4 бронзовыми медалями.

В первый день из Казахстана Нурканат Серикбаев стал чемпионом в весе до 50 кг. В финале он одержал победу над чемпионом Европы Романом Вальдиоером Пикаро. Мадина Парагульгова, выступающая в весовой категорий свыше 70 кг, заняла второе место. В финальном поединке она уступила спортсменке из Бразилии. В копилку сборной Казахстана 4 бронзовые медали принесли Алима Жумагалиева (40 кг), Адиль Марлен (60 кг), Тлеген Тынарбай (66 кг) и Айдар Арапов (81 кг).

Таким образом, алматинский чемпионат мира по дзюдо оказался очень успешным для сборной Казахстана.

Старший тренер юношеской сборной Казахстана Гайнулла Есенгалиев поблагодарил спортсменов за то, что достойно защищали честь нашей страны: «Перед чмпионатом мира мы запланировали 1 золотую и 1 бронзовую медали. Сегодня наши дзюдоисты завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 4 бронзовые медали. Большинство из тех, кто вышел на татами, это дети 2003-2004 годов рождения. Это было первое крупное соревнование у некоторых спортсменов. Я доволен сегодняшним результатом. Хочу поблагодарить ребят, которые достойно защищали честь нашей страны на домашнем чемпионате мира».

Сегодня, 29 сентября, во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы пройдут командные соревнования чемпионата мира по дзюдо. Соревнование начинается в 12:30 по времени Нур-Султана.