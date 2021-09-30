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    09:20, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Шесть угнанных в России автомобилей нашли в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Северо-Казахстанской области организовали телемост с коллегами из приграничных российских областей. В ходе встречи были обсуждены меры по противодействию наркопреступлениям и угону автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, на онлайн-встрече обсуждали совместную работу по противодействию наркопреступлениям и угонам автотранспорта.

    По словам начальника управления криминальной полиции Марата Жумалиева, в этом году в области значительно снизилось количество угонов и краж автомобилей. Такая же тенденция отмечается в Курганской, Омской и Тюменской областях России.

    Участники совещания отметили, что необходимо создать условия для оперативного обмена информацией, которые будут способствовать раскрытию преступлений. В регионе в этом году полицейские изъяли 6 автомобилей, угнанных в России. Всю информацию передали инициаторам розыска.

    Что касается наркоситуации, в области с начала года выявили 159 наркоправонарушений, изъяли свыше 300 кг наркотиков, пресекли деятельность 6 нарколабораторий, из них 3 - по производству синтетических наркотиков.

    Особую обеспокоенность сотрудников полиции вызывает использование интернет-площадок в распространении наркотиков. В области выявили 23 сайта, занимающихся рекламой наркотических средств.

    Начальник департамента полиции Марат Тулебаев отметил, что налаженный формат сотрудничества с российскими коллегами эффективен для решения вопросов обеспечения правопорядка.

    «В результате принятых мер повысилась оперативность взаимообмена информацией о состоянии преступности, значительно активизировалась работа по розыску преступников и другим направлениям служебной деятельности», – сказал М. Тулебаев.

    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Сотрудничество Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Правоохранительные органы Россия
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