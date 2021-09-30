Шесть угнанных в России автомобилей нашли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Северо-Казахстанской области организовали телемост с коллегами из приграничных российских областей. В ходе встречи были обсуждены меры по противодействию наркопреступлениям и угону автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, на онлайн-встрече обсуждали совместную работу по противодействию наркопреступлениям и угонам автотранспорта.

По словам начальника управления криминальной полиции Марата Жумалиева, в этом году в области значительно снизилось количество угонов и краж автомобилей. Такая же тенденция отмечается в Курганской, Омской и Тюменской областях России.

Участники совещания отметили, что необходимо создать условия для оперативного обмена информацией, которые будут способствовать раскрытию преступлений. В регионе в этом году полицейские изъяли 6 автомобилей, угнанных в России. Всю информацию передали инициаторам розыска.

Что касается наркоситуации, в области с начала года выявили 159 наркоправонарушений, изъяли свыше 300 кг наркотиков, пресекли деятельность 6 нарколабораторий, из них 3 - по производству синтетических наркотиков.

Особую обеспокоенность сотрудников полиции вызывает использование интернет-площадок в распространении наркотиков. В области выявили 23 сайта, занимающихся рекламой наркотических средств.

Начальник департамента полиции Марат Тулебаев отметил, что налаженный формат сотрудничества с российскими коллегами эффективен для решения вопросов обеспечения правопорядка.

«В результате принятых мер повысилась оперативность взаимообмена информацией о состоянии преступности, значительно активизировалась работа по розыску преступников и другим направлениям служебной деятельности», – сказал М. Тулебаев.