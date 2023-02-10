Шесть тысяч экспертиз на лекарственные средства проводят ежегодно в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане зарегистрировано около 7,5 тысячи лекарственных препаратов и свыше 11 тысяч медицинских изделий. Об этом сообщили в Минздраве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Министерстве здравоохранения ответили, какая проводится работа по обеспечению населения качественными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

«Контроль безопасности и качества лекарственных средств и медицинских изделий осуществляется путем проведения экспертизы при их регистрации, оценки их качества при ввозе в страну, а также в процессе их обращения на рынке. На сегодня в республике зарегистрировано порядка 7,5 тысячи лекарственных препаратов и свыше 11 тысяч медицинских изделий. Ежегодно Национальный центр экспертизы лекарственных средств проводит порядка 6 тысяч экспертиз на лекарственные средства и порядка 5 тысяч на медицинские изделия, из них в 2022 году на 117 наименований лекарственных средств и 164 наименований медицинских изделий были выданы отрицательные заключения, то есть отказано в допуске на рынок», - сказал вице-министр здравоохранения РК Жандос Буркитбаев на пресс-конференции в СЦК.

Вице-министр привел на примере, что недавний случай, произошедший в соседнем Узбекистане по лекарственному препарату, содержащему высокую дозу этиленгликоля и повлекшее за собой негативные последствия, лишний раз подтверждает о необходимости жесткого контроля со стороны государства при их допуске на рынок.

Жандос Буркитбаев отметил, что в Казахстане данный препарат не зарегистрирован.

В Минздраве также проинформировали, что с 2014 года начата работа по разработке и утверждению нормативных правовых актов по экспертизе и регистрации лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза. Разработанные нормативы соответствуют международным стандартам, в том числе Европейским требованиям по регистрации лекарств. В результате данной работы в Казахстане регистрация всех лекарственных средств с 1 июля 2021 года осуществляется по единым требованиям по согласованию с государствами-членами ЕАЭС.

«Кроме того, требования ЕАЭС позволяют регистрировать лекарственные средства и медицинские изделия по национальному законодательству в случаях угрозы возникновения, распространения чрезвычайной ситуации, особо опасных инфекционных заболеваний, а также устранения возникновения дефицита лекарств. В этой связи, Министерством внесены соответствующие поправки в Кодекс о здоровье, позволяющие регистрировать стратегически важные лекарственные средства и медизделия по национальному законодательству», - добавил Жандос Буркитбаев.