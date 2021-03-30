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    15:03, 30 Март 2021 | GMT +6

    Шесть тысяч доз казахстанской вакцины привезут в апреле в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в апреле планируется поставка шести тысяч доз казахстанской вакцины KazCOVID-in, а также 65 000 доз российской «Спутник V». Возможно привезут и китайскую вакцину. Об этом сообщили главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин и руководитель управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге в РСК глава УОЗ сообщил, что в апреле запланирована массовая вакцинация.

    «Планируется развернуть пункты вакцинации в 250 точках. В основном это будут государственные поликлиники, медицинские учреждения частных структур, но также возможно привлечение ТРЦ. Для этого ведутся переговоры и создана рабочая группа на уровне городского акимата. На сегодня по заявлению министра здравоохранения Алексея Цоя, в Алматы также планируется поступление более 65 000 вакцины «Спутник V», возможно поступление вакцин казахстанского производства и китайского производства. Пока точными сведениями о дате и количестве поступающих вакцин, кроме «Спутник V», мы не располагаем», - сказал Нариман Табынбаев.

    Главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин добавил, что в апреле запланирована поставка шести тысяч доз казахстанской вакцины KazCOVID-in.

    Кроме того, Нариман Табынбаев опроверг информацию о том, что в одном частном медцентре Алматы предлагают вакцинироваться российской вакциной за деньги.

    «Вопрос вакцинации находится под контролем Минздрава. Все вакцины распределяются специальным органом через ТОО «СК-Фармация» в регионы. В Алматы ТОО «СК-Фармация» передают лично сотрудникам в наш городской склад вакцин. Сведений о параллельном поступлении других вакцин в Алматы не поступало. Все ватины, которые на сегодняшний день поступили, это 17 750, они все распределены совместно с комиссией. Поэтому говорить о том, что была утечка частным медорганизациям для проведения платной вакцинации, такие сообщения, я считаю, практически невозможными», - отметил он.

    Ранее сообщалось, что более 81 тысячи алматинцев планируют вакцинировать от коронавируса в апреле.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК QazVaс Вакцинация Главная Алматы QazCovid-in
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