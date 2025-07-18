Шесть тонн наркотиков изъято с начала года: МВД РК озвучило тревожные цифры

— Активизирована оперативная работа. За шесть месяцев текущего года выявлено около 4000 наркоправонарушений, из них почти 1800 относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Вскрыты преступные схемы, начиная от закладчиков наркотиков до организаторов наркобизнеса, — отметил зампредседателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.

Как сообщил представитель МВД, по фактам создания и руководства организованными преступными группами возбуждено 21 уголовное дело, в том числе ликвидированы две транснациональные преступные группы. Задержаны 11 лидеров и 43 активных участника.

— Из незаконного оборота изъято более шести тонн наркотиков. При этом объем изъятой синтетики возрос почти в два раза и составил 570 кг. Пресечена деятельность 103 нарколабораторий. Выявлено 218 фактов культивирования наркосодержащих растений и 63 факта контрабанды наркотических средств, — сообщил К. Альжанов.

По словам зампредседателя Комитета по противодействию наркопреступности, благодаря новым цифровым решениям, в три раза больше заблокировано наркосайтов, особенно популярных у молодежи. Их количество превысило 17 тысяч.

— Также заблокированы 24 тысячи карт-счетов с подозрительными операциями, на которых аккумулировано 2,4 млрд тенге. Особый акцент на профилактике наркоправонарушений. Проведено свыше 11 тысяч антинаркотических мероприятий, охват подростков и молодежи достиг одного миллиона человек. Борьба с наркопреступностью будет продолжена в усиленном режиме в интересах общественной безопасности и защиты будущего поколения, — подчеркнул Альжанов.

Ранее в эксклюзивном интервью агентству Kazinform председатель КНБ Ермек Сагимбаев рассказал, какие угрозы стоят сегодня перед Казахстаном: терроризм, религиозный экстремизм, транснациональная преступность и кибератаки.