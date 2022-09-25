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Шесть студенческих общежитий построили в этом году в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
25 Сентября 2022, 14:25
Шесть студенческих общежитий построили в этом году в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве науки и высшего образования РК сообщили о мерах обеспечения студентов местами в общежитиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Количество общежитий в 104 вузах республики составляет 309 единиц. Количество койко-мест – 101 522, в том числе 100 арендованных на 15 324 койко-места. По состоянию на 6 сентября в общежития вузов заселены более 87 тыс. человек», - сообщили в ведомстве в ответ на запрос МИА «Казинформ».

Как говорится в предоставленной информации, для улучшения условий проживания студенческой молодежи с 2018 года ведется работа по строительству новых общежитий.

С начала реализации данной инициативы в вузах введены в эксплуатацию 93 объекта на 20 761 койко-место, в том числе в 2022 году шесть объектов на 1470 койко-мест.


Фото: gadgetshelp.com




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