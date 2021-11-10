Шесть случаев отравления угарным газом зафиксировано в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Рейды по безопасности в зимний период проводятся в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Жамбылской области, в регионе с начала года произошло 15 бытовых пожаров. Зарегистрировано шесть случаев отравления угарным газом, в которых пострадали 11 человек, из них пятеро - дети. Один человек скончался.

Только за октябрь на территории области произошло два случая отравления угарным газом, при которых пострадали четверо, из них один ребенок.

«Обеспечение безопасности граждан – одна из главных задач сотрудников органов гражданской защиты. В целях предотвращения несчастных случаев, задолго до начала отопительного периода, сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области проводят обходы жилого сектора, информируют граждан об опасности угарного газа, рассказывают о методах оказания первой доврачебной помощи, первоочередных действиях при пожаре и мерах пожарной безопасности в быту», - пояснили в ведомстве.

При обходах особое внимание уделяется содержанию и эксплуатации печного отопления, газовых приборов и электрооборудования в домах социально уязвимого населения.

Так, шестого ноября на территории жилого массива «Родничок» проведен очередной профилактический рейд с участием представителей акимата города Тараза, АО «КазТрансАймақ», местной полицейской службы, волонтеров «Красного Полумесяца» и другими специалистами – всего более ста человек.

Жителям раздали специальные памятки и разъяснили правила пожарной безопасности, необходимость правильного содержания отопительных и газовых приборов, а также ответственного отношения к собственному имуществу и о том, что несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности может послужить причиной возникновения серьезных трагедий. Кроме того, призвали граждан не оставлять дома без присмотра малолетних детей.

Аналогичные мероприятия проводятся во всех районах Жамбылской области и будут продолжены до окончания отопительного сезона.

В департаменте по ЧС Жамбылской области напомнили, что в целях обеспечения пожарной безопасности жилых домов, сохранения жизни и здоровья людей, необходимо выполнять ряд противопожарных мероприятий. Не использовать неисправные или самодельные электроприборы, не оставлять без присмотра включенные электроприборы. Перед началом отопительного сезона необходимо очищать дымоходы и печи от сажи. Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям. Запрещается размещать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе. Нельзя сушить вещи вблизи печных устройств. А самое главное - не оставлять детей без присмотра взрослых.