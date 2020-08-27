Шесть школ строятся в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В настоящее время в Западно-Казахстанской области насчитывается семь трехсменных и столько же аварийных школ. Это один из самых высоких показателей по стране. Вопрос с двумя аварийными школами, пятью трехсменными школами будет решен за счет новых школ, вводимых в эксплуатацию в текущем году, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Наряду с качеством образования, особое внимание уделяется инфраструктуре учебных заведений. По информации областного акимата, в рамках государственных программ в этом году было выделено 4,5 млрд тенге на капитальный ремонт 33 учреждений образования города Уральска и всех районов области. Кроме того, по области на 8 млрд тенге идет строительство новых шести общеобразовательных школ.

Стало хорошей традицией помогать детям из многодетных и малообеспеченных семей подготовиться к новому учебному году. В этом году традиционная акция «Дорога в школу» продолжается. В прошлом году в области оказана помощь 18 201 ребенку на сумму 134 млн тенге. А с начала текущего года спонсоры помогли собраться в школу 2 120 ученикам на сумму более 25 млн тенге. Из них около одной тысяче учащихся были приобретены продукты питания, 1 200 учеников получили учебные принадлежности и школьную одежду, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и интернет-связь.

«Также хочется отметить важность задачи инфраструктурного развития сферы образования, которая решается не только за счет государства, но и с помощью государственно-частного партнерства. В этом учебном году все школы Уральск переходят на подушевое финансирование. Таким образом, будут обеспечены снижение нагрузки на бюджет, развитие сети частных школ, создание конкуренции для повышения качества образовательных услуг. Суть новой реформы в том, что теперь финансирование будет идти за учеником. Предусмотрены расходы, связанные с капитальными вложениями. На сегодняшний день потенциальными частными инвесторами получены земельные участки под строительство школ в областном центре. Сейчас ведется строительство школы на 900 мест в поселке Зачаганск, а также планируется строительство школы на 500 мест взамен аварийной школы №31. Также в нашей области республиканская физико-математическая школа планирует открыть центр дополнительного образования и повышения квалификации учителей в этом году, а к новому 2021-2022 учебному году ожидается открытие школы «Fizmat Academy» для учеников 1-6 классов. Для обеспечения студентов общежитиями в рамках реализации Пяти социальных инициатив ведутся работы по строительству и реконструкции четырех общежитий на 644 места. Также началось строительство общежития Западно-Казахстанского университета имени М.Утемисова на 1 144 места», – сказал Гали Искалиев.