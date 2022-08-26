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Шесть школ построят за пять лет в СКО
26 Августа 2022 11:00

Шесть школ построят за пять лет в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На августовской педконференции аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов напомнил, что главная задача – повышение качества образования и сокращение разрыва в образовании между городскими и сельскими школами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона отметил, что одной из форм образовательного мониторинга учащихся является независимая оценка учебных достижений.

«По результатам казахстанского внутреннего исследования МОДО - мониторинг образовательных достижений обучающихся проводится по математическому, естественнонаучному направлениям и грамотности чтения - школьники нашей области показали четвертый результат. В ТОП-100 лучших школ Казахстана вошли пять из Петропавловска: ЛОРД, Первый городской IT-лицей, Первая гимназия, Білім-Инновация, специализированная школа-гимназия им. Абу Досмухамбетова», - проинформировал К.Аксакалов.

По мнению акима области, на качество знаний учащихся влияют учебная среда, уровень оснащенности.

«Чтобы уйти от трехсменности и аварийности, за последние три года построили четыре школы. Возводятся две на 720 мест в Тайыншинском районе. Началось строительство коррекционной школы на 300 мест со спальным корпусом на 50 мест в Петропавловске. В целом, в течение пяти лет мы планируем построить в области шесть школ», - сообщил К.Аксакалов.

За три года в регионе отремонтировали 301 объект образования. В этом году капитальный ремонт - 26.

«Занимаемся формированием бюджета на 2023-й год. Уже сейчас следует совместно с акиматами районов подготовить список школ на капитальный ремонт и начать делать проектно-сметную документацию. Ежегодно в среднем на улучшение материально-технической базы объектов образования выделяем 3-4 млрд тенге. В следующем году необходимо предусмотреть не менее этой суммы», - сказал К.Аксакалов.


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