+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 487.75 EUR 545.99
RUB 5.17 CNY 77.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Шесть школ построят в Усть-Каменогорске

2 Марта 2022 21:09
Поделиться:
Шесть школ построят в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ -Аким ВКО Даниал Ахметов в ходе встречи с населением Усть-Каменогорска рассказал, какие меры принимаются для улучшения школьной инфраструктуры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Новости по теме
Что Даниал Ахметов поручил акиму Усть-Каменогорска
269 тысяч квадратных метров жилья планируют ввести в Усть-Каменогорске Опыт Турции будут использовать в строящейся больнице на 630 коек в Кокшетау Более трех тысяч единиц современного оборудования закуплено в больницы ВКО

Так, в регионе полностью решен вопрос трехсменных и аварийных школ. В целях снижения дефицита ученических мест в 2022 – 2025 годах планируется строительство 33 школ. В текущем году намечен ввод в эксплуатацию 7 школ, в том числе 4 взамен устаревших зданий.

В Усть-Каменогорске до 2025 года планируется строительство шести школ на 4 330 мест. Они будут находиться в левобережной части областного центра.

«В прошлом году в области провели капитальный ремонт 11 объектов образования и текущий ремонт 197 учреждений, в том числе в Усть-Каменогорске отремонтировано 35 школ и детских садов. В этом году на ремонты учреждений образования области предусмотрено 1,7 млрд тенге», – сообщил Даниал Ахметов.

Кроме того, для увеличения охвата детей и углубления навыков по IT направлениям в этом году будет открыто 30 школ программирования, из них одна школа появится в Усть-Каменогорске.


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Образование   #Акимат   #Строительство  
Поделиться:
Новости по теме
Что Даниал Ахметов поручил акиму Усть-Каменогорска
269 тысяч квадратных метров жилья планируют ввести в Усть-Каменогорске
Опыт Турции будут использовать в строящейся больнице на 630 коек в Кокшетау
Более трех тысяч единиц современного оборудования закуплено в больницы ВКО
Популярное
1 Сенатор прокомментировал переименование правящей партии Казахстана
2 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
3 Димаш Кудайберген подарил медицинские изделия и оборудование онкоцентру
4 Казахстан выступает за усиление ООН – Касым-Жомарт Токаев
5 Глава государства провел совещание с руководством Вооруженных сил
6 600 казахстанцев в Украине заявились на эвакуацию
Читайте также
269 тысяч квадратных метров жилья планируют ввести в Усть-Каменогорске
Свыше трех тысяч спортивных секций для детей откроют в ВКО
Сенатор прокомментировал переименование правящей партии Казахстана
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
Димаш Кудайберген подарил медицинские изделия и оборудование онкоцентру
Казахстан выступает за усиление ООН – Касым-Жомарт Токаев
Глава государства провел совещание с руководством Вооруженных сил
600 казахстанцев в Украине заявились на эвакуацию
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив