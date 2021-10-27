Шесть пожаров за сутки потушили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Огнеборцы Восточно-Казахстанской области ликвидировали шесть пожаров за минувшие сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

В поселке Соловьево района Алтай 26 октября на территории фермы в нефункционирующем коровнике горели деревянные конструкции пола на площади 9 кв.м. Предварительная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при проведении газорезательных работ.

В селе Бутаково под Риддером 26 октября на участке горела деревянная баня. На соседнем заброшенном участке огнем были охвачены деревянные конструкции дома и хозпостройки. Спасателями ликвидирован огонь на общей площади 80 кв.м. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

В этот же день в Глубоковском районе на улице Тохтарова во дворе жилого частного дома горели деревянные конструкции хозпостройки. Спасатели оперативно ликвидировали огонь на площади 10 кв.м и горящие дрова (0,5 кубометра), а также загорание сухой травы на площади 40 кв.м. Предварительная причина пожара - несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

По этой же причине произошли пожары в Урджарском и Катон-Карагайском районах.

В Урджарском районе на улице Челюскина в жилом частном доме горела кровля, частично личные вещи, мебель, а также деревянные конструкции блока хозпостроек. Огнеборцы ликвидировали пожар на общей площади 137 кв. м. В Катон- Карагайском районе во дворе жилого частного дома горели деревянные конструкции кровли на общей площади 30 кв.м.

В этот же день в Кокпектинском районе спасатели тушили 3 тонны сена, которое загорелось во дворе жилого частного дома.

Специалисты ДЧС ВКО напоминают о пожарной безопасности в частных жилых домах:

- дымовые трубы, дымоходы и другие элементы отопительных печей очищаются от сажи непосредственно перед началом, а также в течение отопительного сезона не реже одного раза в три месяца – для отопительных печей, не реже одного раза в два месяца – для печей непрерывного действия;

- на чердаках и в помещениях, в которых проходят дымовые каналы, все дымовые трубы и стены подлежат побелке;

- перед отопительной печью должен находиться металлический предтопочный лист размером 50*70 см;

- раскаленную золу и шлак после выгребания из топок удаляют в специально отведенное для них место и проливают водой.

Немаловажным фактором безопасной эксплуатации печного отопления является правильное устройство отопительной печи. Так, отопительная печь должна иметь установленную нормами противопожарную разделку (отступку) от горючих конструкций.

При пожаре сообщайте по номерам 101 или 112.