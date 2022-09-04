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    03:05, 04 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Шесть пассажирских и 11 грузовых поездов задержаны из-за пожаров в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Для ликвидации пожаров в Костанайской области привлечено 250 железнодорожников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КТЖ».

    «На месте работают пять пожарных поездов, которые обеспечивают водой пожарные команды и защищают объекты инфраструктуры. Работы по ликвидации пожаров продолжаются. Информации о пострадавших в результате лесных пожаров не поступало. Устанавливается степень повреждения объектов инфраструктуры», - говорится в сообщении.

    Лесные пожары повлияли на график движения поездов. По состоянию на 01:00 ч. 4 сентября текущего года задержаны 11 грузовых и шесть пассажирских поездов.

    «Из шести поездов три поезда перенаправлены через Кокшетау (№82,№153,№44), один поезд (№51) возвращен в пункт формирования и два поезда (№55,№37) будут находиться на станции Кушмурун. В КТЖ сформирован оперативный штаб. По всем вопросам обращаться по телефонам: 8 (7172)60-63-15, 8(701) 777 65 80», - добавили в нацкомпании.

    Как ранее сообщалось, уже более суток тушат пожар в Костанайской области. Начавшийся 2 сентября с загорания сосен и сухой травы лесной пожар в одном из лесничеств в Аулиекольском районе Костанайской области сегодня перерос в крупнейшее ЧП.




    Теги:
    Пожар Костанайская область Видео Происшествия КТЖ Происшествия, ЧС для mail.ru
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