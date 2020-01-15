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Шесть опытно-экспериментальных участков дорог построили в Казахстане

15 Января 2020 19:50
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Шесть опытно-экспериментальных участков дорог построили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для повышения прочности асфальтобетонного покрытия и устойчивости к колее и трещинообразованию в прошлом году дорожники построили опытно-экспериментальные участки в четырех областях страны, мониторингом которых занимаются специалисты Казахстанского дорожный научно-исследовательского института, передает МИА «Казинформ».

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Как сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, участки дорог с применением российского, китайского и корейского щебеночно-мастичных асфальтобетонных полимеров были построены в Алматинской, Жамбылской, Мангистауской и Павлодарской областях. Также ученые предложили для опытного строительства сероасфальтобетон Geen Crete, универсально-ремонтный материал УМР-2П и пористо-мастичный асфальтобетон ПМА 10.

Всего за 2019 год КаздорНИИ было проведено 482 лабораторных испытания по определению качества дорожно-строительных материалов и технологическому контролю произведенных материалов. Независимая экспертиза дорожно-строительных материалов проводилась в аккредитованных лабораториях на современном оборудовании.

Отмечается, что в автодорожной сфере в 2019 году по итогам работы института были разработаны 4 ведомственных нормативно-технических документа. Также специалисты КаздорНИИ провели диагностику и паспортизацию дорог в Павлодарской области и в городе Семее. Всего в минувшем году диагностикой было охвачено свыше 800 км автомобильных дорог международного и республиканского значения.

фото: beton-house.com
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Ключевые слова: Строительство,
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Автор:

Медет Ахметов

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