Шесть объектов закрыли с начала года из-за нарушения карантина в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с начала года шесть объектов приостановили работу и оштрафованы на 100 МРП. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Садвакас Байгабулов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Садвакас Байгабулов отметил, что объекты в основном нарушают режим работы, не соблюдают масочный режим, превышают лимит численности посетителей и посадочных мест, продолжают работать в нарушение решения суда о приостановлении деятельности субъекта МСБ.

«По злостным нарушителям (неоднократно нарушающие) материалы передаются в суд о приостановлении их деятельности сроком от 1 до 3 месяцев», - сказал спикер.

В 2021 году в суды передано 37 материалов на злостных нарушителей, из них на сегодня шесть объектов приостановлены с наложением штрафа до 100 МРП:

- по Алатаускому району: кафе «Жақсылық» - срок приостановления 1 месяц, бильярдный клуб ТОО «Шамо» - приостановлен до окончания карантина;

- по Жетысускому району: компьютерный клуб (физлицо Ниязов Ж. А.) - срок приостановления 3 месяца;

- по Наурызбайскому району: кафе «Премьера» и «Тау Жолы» - срок приостановления 1 месяц;

- по Медеускому району: бар «Бармаглот» - срок приостановления 1 месяц.

Также встречаются злостные нарушители карантина 2020 года, которые повторно нарушили его в 2021 году:

- кафе-бар Hookan Dreems повторно нарушил карантин, материалы переданы в суд 2 февраля 2021 года;

- ресторан «Манана» повторно нарушил карантин, материалы переданы в суд 25 января 2021 года;

- бар «Небо» повторно нарушил карантин, наложено 5 штрафов по 230 МРП, материалы переданы в суд.

«За несоблюдение масочного режима с января 2021 года привлекли к штрафу 237 алматинцев на сумму 10,4 млн тенге», - добавил санврач.

Напомним, всего в Алматы с 1 января по 13 февраля 2021 года охвачено 4750 объектов, выявлено 396 объектов с нарушениями карантинных мер.

За 2020 год проведено 3149 выездов, охвачено 21 590 объектов, выявлено 4279 объектов с нарушениями карантинных мер. По результатам составлено 5182 протокола на 333 млн тенге. В суд передано 17 материалов по злостным нарушителям, все приостановлены на один месяц по решению суда.