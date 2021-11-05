Шесть новых заводов и ТРЦ заработают в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Новые промышленные предприятия появятся на окраинах Алматы. Об этом в ходе экспертного обсуждения за круглым столом темпов реализации Комплексного плана развития «Новый Алматы» на 2020-2024 годы рассказал руководитель управления стратегии и бюджета города Алматы Алмас Батанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алмас Батанов подчеркнул, что развитие бизнеса на окраинах является одним из направлений Комплексного плана развития «Новый Алматы».

«Предусмотрено строительство шести заводов и шести торговых домов. По всем объектам отмечается хорошая динамика, объекты будут сданы в срок. Так, из шести промышленных предприятий пять уже введены в строй», - сообщил А. Батанов.

В рамках реализации плана в прошлом году запущен завод по производству автотранспортных средств ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» стоимостью 28 млрд тенге. Также сдан в эксплуатацию завод ТОО «Дор-Хан-Алматы» по металлообработке и производству подвижных ограждающих конструкций, автоматических ворот.

Были завершены работы по строительству нового цеха ТОО «Papirone» по производству бумажных полотенец и салфеток.

«В рамках модернизации молочного завода ТОО «Солнечный» приобретено дополнительное оборудование для расширения ассортимента продукции и строительство комплекса по производству соусов, майонезов и кетчупов, розлива растительного масла. Мощность предприятия будет увеличена с 10 до 30 тысяч тонн продукции в год»,- сообщил спикер.

До конца года планируется запуск завода по производству диагностических тестов медицинского назначения ТОО «Каз-Диа-Тест». Ведутся пусконаладочные работы, подводка электричества, установка оборудования.

В целом в рамках КПР «Новый Алматы» реализуются 428 проектов. Из них 69 реализованы в 2020-м. В текущем году на стадии реализации 286 проектов, еще 73 будут воплощены в последующие годы.