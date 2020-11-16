Шесть новых школ строят в Западно-Казахстанской области

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В этом году в Западно-Казахстанской области выделено 8 миллиардов тенге на строительство шести новых школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Послании народу Казахстана Президент страны поручил создать условия для дальнейшего развития сферы образования и получения доступного для населения качественного образования. Как отметил аким ЗКО Гали Искалиев, выступая на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, в настоящий момент по региону в дошкольных организациях воспитываются более 30 тысяч детей. Охват детей от 3 до 6 лет дошкольным воспитанием обеспечен на 100%. Для кардинального решения проблемных вопросов сферы образования рассматриваются пути привлечения частных инвесторов к строительству детских садов и передачи зданий бывших дошкольных организаций в рамках государственно-частного партнерства.

«В начале этого учебного года у нас было 7 трехсменных и 7 аварийных школ. В этом году в 5 школах будут решены вопросы трехсменности. В следующем году планируем решить проблему еще двух школ с оставшимися тремя сменами. По аварийным школам в этом году, за счет нового строительства, будет решена проблема двух школ. Остальные школы остаются в планах на 2021-2022 годы», – сказал Г. Искалиев.

В этом году, в целом по области, было выделено 8 миллиардов тенге на строительство шести школ. Также капитальный ремонт в рамках госпрограмм проводят в 33 учреждениях образования в Западно-Казахстанской области на сумму 8,8 миллиарда тенге. Стоит отметить, что в этом году две новые школы строятся за счет привлечения частных инвестиций.

В соответствии с 5 социальными инициативами Главы государства, в целях обеспечения студентов общежитиями, за счет частных инвесторов начато строительство 4 общежитий на 1200 мест. А в сентябре в Западно-Казахстанском высшем медицинском колледже введено в эксплуатацию общежитие на 144 места.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.