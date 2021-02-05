Шесть новых пожарных постов появятся в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области появятся новые пожарные посты. За три года планируется создать 20 новых формирований, в которых несут дежурство добровольные пожарные. Они помогают профессионалам. Об этом сообщил начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Мурат Катпанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в области функционируют 30 пожарных постов. Больше половины из них создано в 2020 году. Для их оснащения акиматами закуплено 22 мобильных комплекса «Ермак». Развитие пожарных постов будет продолжено. В 2021-2023 годах планируется создать 20 пожарных постов, из них шесть - в этом году», - рассказал глава ведомства на заседании областной комиссии по ЧС.

В случае возникновения пожара важна каждая минута, чтобы оперативно и с минимальным ущербом ликвидировать очаг возгорания. В отдалённых аулах пожарные посты стали существенным подспорьем.

В этом году их должны открыть в сёлах Бухар-Жырау - одноимённого района, Акши - Актогайского, Жанатоган - Каркаралинского, Кызылтау - Шетского. Два новых поста появятся в Нуринском районе - в Балыктыколе и Акмешите.

В 2022 году планируют создать восемь пожарных постов и ещё шесть - в 2023.

Начальник ДЧС отметил, что все добровольные пожарные команды должны зарегистрироваться в органах юстиции. Первые заявки уже поступили.

Аким области Женис Касымбек поручил активнее развивать пожарные посты и закупать для них необходимую технику.