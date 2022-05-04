4 Мая 2022 22:00

Шесть новых парков появятся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы построят шесть парков на окраинах города. В них расположатся детские и спортивные площадки, рекреационные зоны. Планы по озеленению и проблемные вопросы были представлены в ходе пресс-тура для СМИ, передает МИА «Казинформ».

Парковые зоны откроются:

– в Алатауском районе: мкр. Зердели, Боралдай, Саялы, Ожет;

– в Медеуском районе: мкр. Алатау;

– в Наурызбайском районе: вдоль набережной Каргалы.

На данный момент Алматы насчитывает 211 парковых территорий общей площадью в 631,2 га. В восьми из них ведутся работы по благоустройству, ремонту и реконструкции:

– в парке «Желтоксан» в мкр. Маяк в Турксибском районе;

– на набережной вдоль русла реки Есентай в мкр. Кокмайса в Жетысуском районе;

– в сквере у Дворца школьников в Медеуском районе;

– в сквере «Северный» за КБТУ в Алмалинском районе;

– на пешеходной зоне Байсеитова: от ул. Сатпаева до ул. Жамбыла;

– на территории КГКП «Алматинский зоологический парк»;

– по водоохранной полосе и руслу реки Есентай: от водоотделителя до ул. Жамакаева в Медеуском районе;

– по руслу реки Жарбулак.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев проверил ход работ по благоустройству парка «Желтоксан». Глава городской администрации подверг критике качество укладки тротуарной плитки: практически на всех пешеходных дорожках брусчатка просела, заметны расщелины, сколы и трещины, со скамеек сходит краска еще до сдачи в эксплуатацию.

В акимате отметили, что проблемы с содержанием парков и скверов города наблюдаются регулярно. Внесено предложение передать функции по обеспечению надлежащего качества работ и контроля единому оператору – ТОО «Eco Almaty».