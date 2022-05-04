Шесть новых парков появятся в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы построят шесть парков на окраинах города. В них расположатся детские и спортивные площадки, рекреационные зоны. Планы по озеленению и проблемные вопросы были представлены в ходе пресс-тура для СМИ, передает МИА «Казинформ».
Парковые зоны откроются:
– в Алатауском районе: мкр. Зердели, Боралдай, Саялы, Ожет;
– в Медеуском районе: мкр. Алатау;
– в Наурызбайском районе: вдоль набережной Каргалы.
На данный момент Алматы насчитывает 211 парковых территорий общей площадью в 631,2 га. В восьми из них ведутся работы по благоустройству, ремонту и реконструкции:
– в парке «Желтоксан» в мкр. Маяк в Турксибском районе;
– на набережной вдоль русла реки Есентай в мкр. Кокмайса в Жетысуском районе;
– в сквере у Дворца школьников в Медеуском районе;
– в сквере «Северный» за КБТУ в Алмалинском районе;
– на пешеходной зоне Байсеитова: от ул. Сатпаева до ул. Жамбыла;
– на территории КГКП «Алматинский зоологический парк»;
– по водоохранной полосе и руслу реки Есентай: от водоотделителя до ул. Жамакаева в Медеуском районе;
– по руслу реки Жарбулак.
Ранее аким Алматы Ерболат Досаев проверил ход работ по благоустройству парка «Желтоксан». Глава городской администрации подверг критике качество укладки тротуарной плитки: практически на всех пешеходных дорожках брусчатка просела, заметны расщелины, сколы и трещины, со скамеек сходит краска еще до сдачи в эксплуатацию.
В акимате отметили, что проблемы с содержанием парков и скверов города наблюдаются регулярно. Внесено предложение передать функции по обеспечению надлежащего качества работ и контроля единому оператору – ТОО «Eco Almaty».