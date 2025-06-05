Шесть новых территориальных инспекций создали в Казахстане

Об этом говорится в постановлении Правительства РК «О некоторых вопросах Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан», от 29 апреля 2025 года.

Созданы следующие государственные учреждения:

«Территориальная инспекция района Ақсуат Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК»;

«Петропавловская городская территориальная инспекция Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК»;

«Территориальная инспекция района Үлкен Нарын Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК»;

«Территориальная инспекция района Марқакөл Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК»;

«Территориальная инспекция района Мақаншы Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК»;

«Территориальная инспекция района Жаңасемей Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК».

Полномочия Министерства сельского хозяйства изложены в новой редакции:

принимать обязательные для исполнения нормативные правовые акты в пределах своей компетенции;

рассматривать обращения, заявления и жалобы физических и юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию министерства, в порядке, установленном законодательством РК;

рассматривать петиции граждан РК в пределах своей компетенции в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом РК;

принимать и регистрировать обращения, содействовать их оформлению и приложенных к ним документов, предоставлять возможность устранять формальные ошибки и дополнять прилагаемые документы;

разъяснять участнику административной процедуры его права и обязанности по вопросам, связанным с осуществлением административной процедуры;

заблаговременно уведомлять участника административной процедуры о месте и времени проводимого заслушивания;

заслушивать участника административной процедуры перед принятием решения по административной процедуре, за исключением случаев, предусмотренных Административным процедурно-процессуальным кодексом РК;

доводить административный акт до сведения участника административной процедуры либо его представителей в порядке, установленном Административным процедурно-процессуальным кодексом РК;

осуществлять координацию и контроль деятельности ведомств, их территориальных органов, а также подведомственных организаций министерства;

обеспечивать своевременное и качественное исполнение поручений главы государства, Администрации президента и правительства РК, а также планов законопроектных работ правительства РК на соответствующие годы;

осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующими законодательными актами.

Все эти изменения начинают действовать с момента подписания постановления.