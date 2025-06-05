14:45, 05 Июнь 2025 | GMT +5
Шесть новых территориальных инспекций создали в Казахстане
Правительство Республики Казахстан учредило шесть новых государственных учреждений, которые будут заниматься контролем в сфере сельского хозяйства, передает агентство Kazinform.
Об этом говорится в постановлении Правительства РК «О некоторых вопросах Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан», от 29 апреля 2025 года.
Созданы следующие государственные учреждения:
- «Территориальная инспекция района Ақсуат Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК»;
- «Петропавловская городская территориальная инспекция Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК»;
- «Территориальная инспекция района Үлкен Нарын Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК»;
- «Территориальная инспекция района Марқакөл Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК»;
- «Территориальная инспекция района Мақаншы Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК»;
- «Территориальная инспекция района Жаңасемей Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК».
Полномочия Министерства сельского хозяйства изложены в новой редакции:
- принимать обязательные для исполнения нормативные правовые акты в пределах своей компетенции;
- рассматривать обращения, заявления и жалобы физических и юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию министерства, в порядке, установленном законодательством РК;
- рассматривать петиции граждан РК в пределах своей компетенции в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом РК;
- принимать и регистрировать обращения, содействовать их оформлению и приложенных к ним документов, предоставлять возможность устранять формальные ошибки и дополнять прилагаемые документы;
- разъяснять участнику административной процедуры его права и обязанности по вопросам, связанным с осуществлением административной процедуры;
- заблаговременно уведомлять участника административной процедуры о месте и времени проводимого заслушивания;
- заслушивать участника административной процедуры перед принятием решения по административной процедуре, за исключением случаев, предусмотренных Административным процедурно-процессуальным кодексом РК;
- доводить административный акт до сведения участника административной процедуры либо его представителей в порядке, установленном Административным процедурно-процессуальным кодексом РК;
- осуществлять координацию и контроль деятельности ведомств, их территориальных органов, а также подведомственных организаций министерства;
- обеспечивать своевременное и качественное исполнение поручений главы государства, Администрации президента и правительства РК, а также планов законопроектных работ правительства РК на соответствующие годы;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующими законодательными актами.
Все эти изменения начинают действовать с момента подписания постановления.