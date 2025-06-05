РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:45, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Шесть новых территориальных инспекций создали в Казахстане

    Правительство Республики Казахстан учредило шесть новых государственных учреждений, которые будут заниматься контролем в сфере сельского хозяйства, передает агентство Kazinform.  

    здание Минсельхоз
    Фото: instagram/min.agro_pres

    Об этом говорится в постановлении Правительства РК «О некоторых вопросах Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан», от 29 апреля 2025 года.

    Созданы следующие государственные учреждения:

    • «Территориальная инспекция района Ақсуат Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК»;
    • «Петропавловская городская территориальная инспекция Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК»;
    • «Территориальная инспекция района Үлкен Нарын Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК»;
    • «Территориальная инспекция района Марқакөл Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК»;
    • «Территориальная инспекция района Мақаншы Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК»;
    • «Территориальная инспекция района Жаңасемей Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК».

    Полномочия Министерства сельского хозяйства изложены в новой редакции:

    • принимать обязательные для исполнения нормативные правовые акты в пределах своей компетенции;
    • рассматривать обращения, заявления и жалобы физических и юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию министерства, в порядке, установленном законодательством РК;
    • рассматривать петиции граждан РК в пределах своей компетенции в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом РК;
    • принимать и регистрировать обращения, содействовать их оформлению и приложенных к ним документов, предоставлять возможность устранять формальные ошибки и дополнять прилагаемые документы;
    • разъяснять участнику административной процедуры его права и обязанности по вопросам, связанным с осуществлением административной процедуры;
    • заблаговременно уведомлять участника административной процедуры о месте и времени проводимого заслушивания;
    • заслушивать участника административной процедуры перед принятием решения по административной процедуре, за исключением случаев, предусмотренных Административным процедурно-процессуальным кодексом РК;
    • доводить административный акт до сведения участника административной процедуры либо его представителей в порядке, установленном Административным процедурно-процессуальным кодексом РК;
    • осуществлять координацию и контроль деятельности ведомств, их территориальных органов, а также подведомственных организаций министерства;
    • обеспечивать своевременное и качественное исполнение поручений главы государства, Администрации президента и правительства РК, а также планов законопроектных работ правительства РК на соответствующие годы;
    • осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующими законодательными актами.

    Все эти изменения начинают действовать с момента подписания постановления.

    Теги:
    Сельское хозяйство
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Автор
    Сейчас читают