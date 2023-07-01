Шесть несанкционированных свалок выявили из космоса в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в этом году с помощью снимков из космоса выявили шесть несанкционированных свалок, в прошлом году их было 12. Все они в настоящее время ликвидированы и утилизированы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Исполняющий обязанности заместителя руководителя департамента экологии по Алматы Ерлан Жакиянов на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что все виновные были наказаны.

«Согласно данным геосервиса АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», в Алматы за 2022 год зафиксированы 12 несанкционированных мест отходов: восемь точек в Медеуском районе, две - в Турксибском районе, две - в Алатауском районе. Все установленные точки были утилизированы силами местных исполнительных органов. Работа в геосервисе продолжается и находится на постоянном контроле», - сказал спикер.

Главный специалист отдела государственного экологического контроля департамента Нуржан Булекбаев привел данные, согласно которым в разные годы в Алматы было выявлено несколько мест складирования отходов.

«Согласно данным геосервиса в Алматы за 2019 год зафиксированы 86 несанкционированных мест отходов, в основном они обнаружены на вновь присоединенных территориях к городу. Стихийные свалки образованы за счет недобросовестной работы мусоросбывающих компании и частных лиц, которые занимаются вывозом мусора. По результатам обследование департаментом направлены письма акимам, поэтому все на сегодняшний день устранены», - поделился он.

В 2020 году в Алматы были зафиксированы 24 несанкционированных места отходов, в 2021 году - 17. Как утверждается, все утилизированы силами местных исполнительных органов.

Вместе с тем, департаментом еженедельно проводятся рейды по районам города совместно с акиматами и принимаются соответствующие меры по предотвращению образования стихийных свалок.