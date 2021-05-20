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Шесть наркосбытчиков задержали за сутки туркестанские полицейские

20 Мая 2021 14:56
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Шесть наркосбытчиков задержали за сутки туркестанские полицейские

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские за сутки задержали 6 наркосбытчиков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

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В дежурную часть Толебийского РОП поступила информация о том, что некие жители района занимаются сбытом и распространением наркотических средств. Факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

С целью установления и задержания возможных подозреваемых, промышляющих незаконным хранением и сбытом наркотиков, в департаменте полиции создали следственно-оперативную группу из числа сотрудников управления по противодействию наркопреступности и Толебийского РОП. Полицейские провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, чтобы довести дело до суда.

В результате проведенной в течение двух месяцев работы оперативники вышли на след наркосбытчиков. Таким образом, в течение суток полицейские задержали сразу шесть подозреваемых и доставили в отдел полиции. Все задержанными оказались местными жителями, из них четверо ранее судимые.

При обыске в доме подозреваемых сотрудники полиции обнаружил и изъяли наркотические вещества и направили на экспертизу. Согласно заключению, изъятые в качестве вещественных доказательств наркотики являются марихуаной общим весом около 90 грамм.

По факту проводится досудебное расследование. подозреваемые взяты под стражу. Выясняются все обстоятельства и каналы поставки наркотических средств. Также установлено, что подозреваемые причастны к квартирным кражам и скотокрадству.



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#Туркестанская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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