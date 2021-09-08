Шесть многоэтажных домов построят в Рудном

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов в рамках рабочей поездки посетил город Рудный, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram- аккаунт главы региона.

В ходе рабочей поездки аким области ознакомился с реконструкцией ТЭЦ АО «ССГПО», стоимость проекта - 57 млрд тенге. Завершить реконструкцию запланировано в 2025 году. К отопительному сезону, как заверили местные власти, ТЭЦ будет полностью готов.

«После проинспектировал ход реконструкции внутриквартальных, магистральных тепловых сетей и тепловых насосных станций города Рудный. На реконструкции тепловых сетей выделено 4,289 млрд тенге. Далее посетил опорный пункт местной полицейской службы и вручил ключи от 3-х автомобилей марки JAC. Осмотрел также строительство центрального канализационного коллектора. Завершить объект планируется в 2022 году», - сообщается в посте акима.

Также А.Мухамбетов проинспектировал ход строительства жилых домов по улице Восточной.

«Здесь в текущем году завершается строительство 3-х жилых домов, а также в настоящее время начато строительство 6 жилых домов со сроком завершения в 2022 году»,- добавил А. Мухамбетов.

В завершение поездки глава региона посетил Ледовый дворец и вручил игрокам хоккейного клуба «Горняк» хоккейную форму. Отмечается, что местный предприниматель за счет собственных средств в рамках программы «Рухани жаңғыру» провел ремонт Ледового дворца на сумму 900 млн тенге.