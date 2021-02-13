Шесть млрд тенге потратили за четыре года на благоустройство Петропавловска
На эти средства провели комплексный ремонт внутридворовых территорий, заасфальтировали 386 дворов, сделали 45 бесплатных парковок, установили 261 детскую площадку. В этом году появятся еще 60 таких игровых зон.
В 2017 году в городе приступили к замене старого освещения на современное. В итоге на 40 улицах установили 6 500 светодиодных светильников.
В Петропавловске обустроили 13 скверов. В этом году еще 6 новых скверов появятся в черте города.
«Петропавловск - город с богатой историей. В черте областного центра сохранилось немало исторических зданий, однако некоторые из них были наполовину разрушены. Три года назад мы начали работу по восстановлению старинных объектов, искали их владельцев и новых инвесторов. Уже сейчас мы можем увидеть, как преображается облик нашего города. Бизнесмены восстанавливают дом купца Шамсутдинова, обновлено старинное здание по улице Брусиловского и много других объектов», - сказал К. Аксакалов.