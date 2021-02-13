Шесть млрд тенге потратили за четыре года на благоустройство Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на отчетной встрече с населением сказал, что на благоустройство Петропавловска за четыре года потратили шесть миллиардов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На эти средства провели комплексный ремонт внутридворовых территорий, заасфальтировали 386 дворов, сделали 45 бесплатных парковок, установили 261 детскую площадку. В этом году появятся еще 60 таких игровых зон.

В 2017 году в городе приступили к замене старого освещения на современное. В итоге на 40 улицах установили 6 500 светодиодных светильников.

В Петропавловске обустроили 13 скверов. В этом году еще 6 новых скверов появятся в черте города.

«Петропавловск - город с богатой историей. В черте областного центра сохранилось немало исторических зданий, однако некоторые из них были наполовину разрушены. Три года назад мы начали работу по восстановлению старинных объектов, искали их владельцев и новых инвесторов. Уже сейчас мы можем увидеть, как преображается облик нашего города. Бизнесмены восстанавливают дом купца Шамсутдинова, обновлено старинное здание по улице Брусиловского и много других объектов», - сказал К. Аксакалов.