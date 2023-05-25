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Шесть медучреждений сдадут в эксплуатацию в Атырауской области в 2023 году

Автор:  
Виктор Сутягин
25 Мая 2023, 21:13
Шесть медучреждений сдадут в эксплуатацию в Атырауской области в 2023 году

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В 2023 году в Атырауской области будут введены в эксплуатацию шесть медицинских учреждений - пять медицинских пунктов и один акушерско-фельдшерский, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно заказу областного управления строительства, медицинские пункты будут возведены в селах Енбекшил, Коздикара, Аккайын Махамбетского района, в селе Карагай Жылыойского района, селе Айдын Кызылкогинского района. Строительство акушерско-фельдшерского пункта идет в микрорайоне Оркен села Аккистау Исатайского района. Проекты медицинских пунктов соответствуют всем нормативным документам и санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к объектам здравоохранения. Строительство объектов началось в ноябре прошлого года. Согласно плану, они должны быть сданы в эксплуатацию в июне-июле текущего года», – сообщил руководитель областного управления строительства Нурберген Кусайынов.

Общая площадь одноэтажных зданий медпунктов – 266,35 квадратных метров. Процедурные и лечебные кабинеты оснащены необходимым медицинским оборудованием. Кроме того, предусмотрены комнаты для среднего медперсонала, ординаторская, кабинет акушера, лаборатории, кабинеты для подготовки и хранения оборудования для дезинфекции.


Атырауская область   Строительство   Здравоохранение   Атырау  
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