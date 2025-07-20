Шесть медалей завоевали казахстанские школьники на престижной олимпиаде в Австралии

В этом году в ней приняли участие около 650 сильнейших юных математиков из 112 стран. И Казахстан вновь оказался в числе лидеров, завоевав шесть медалей — четыре серебряные и две бронзовые.

II место — Мирон Юркевич, ученик 12 класса школы Haileybury Almaty г. Алматы;

II место — Амирлан Аманжолов, ученик 11 класса Haileybury Almaty г. Алматы;

II место — Маргулан Шарел, ученик 11 класса Spectrum International School г. Астана;

II место — Амир Сахипов, ученик 11 класса РФМШ г. Алматы;

III место — Ерасыл Алтынбек, ученик 10 класса школы Nurorda г. Алматы;

III место — Ерканат Кеншилик, ученик 11 класса лицея-интерната «Білім-инновация» Актюбинской области.

Научные руководители команды — доктор PhD Асылбек Исахов и победитель международных олимпиад Канат Сатылханов.

Олимпиада IMO проводится с 1959 года и входит в перечень семи наиболее престижных предметных олимпиад планеты (International Science Olympiads). Казахстан принимает участие с 1993 года. За это время национальная команда завоевала 16 золотых, 55 серебряных и 81 бронзовую медаль, а также 29 почетных грамот.

Ранее сообщалось, что казахстанские школьники взяли четыре медали на престижной олимпиаде в ОАЭ.