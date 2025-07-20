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    23:35, 19 Июль 2025 | GMT +5

    Шесть медалей завоевали казахстанские школьники на престижной олимпиаде в Австралии

    На одной из самых престижных предметных олимпиад — Международной математической олимпиаде (International Mathematical Olympiad, IMO-2025) в Австралии наши школьники завоевали шесть медалей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минпросвещения РК.

    Шесть медалей завоевали казахстанские школьники на престижной олимпиаде IMO-2025
    Фото: Минпросвещения РК

    В этом году в ней приняли участие около 650 сильнейших юных математиков из 112 стран. И Казахстан вновь оказался в числе лидеров, завоевав шесть медалей — четыре серебряные и две бронзовые.

    • II место — Мирон Юркевич, ученик 12 класса школы Haileybury Almaty г. Алматы;
    • II место — Амирлан Аманжолов, ученик 11 класса Haileybury Almaty г. Алматы;
    • II место — Маргулан Шарел, ученик 11 класса Spectrum International School г. Астана;
    • II место — Амир Сахипов, ученик 11 класса РФМШ г. Алматы;
    • III место — Ерасыл Алтынбек, ученик 10 класса школы Nurorda г. Алматы;
    • III место — Ерканат Кеншилик, ученик 11 класса лицея-интерната «Білім-инновация» Актюбинской области.

    Научные руководители команды — доктор PhD Асылбек Исахов и победитель международных олимпиад Канат Сатылханов.

    Олимпиада IMO проводится с 1959 года и входит в перечень семи наиболее престижных предметных олимпиад планеты (International Science Olympiads). Казахстан принимает участие с 1993 года. За это время национальная команда завоевала 16 золотых, 55 серебряных и 81 бронзовую медаль, а также 29 почетных грамот.

    Ранее сообщалось, что казахстанские школьники взяли четыре медали на престижной олимпиаде в ОАЭ.

    Теги:
    Минпросвещения РК Олимпиада Образование Австралия школа
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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