11 Июля 2022 13:03

Шесть лет колонии дали алматинцу за хищение оружия в период январских событий

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алмалинском районном суде Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины по факту хищения огнестрельного оружия во время январских событий. Подсудимому дали 6 лет лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дело было рассмотрено по статье 291 ч.3 п.4 УК «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Судом установлено, что 33-летний подсудимый И. вместе с неустановленным следствием лицом незаконно проникли в оружейный магазин в период действовавшего режима ЧП и похитили оттуда гладкоствольное оружие марки Beretta Perennia III в количестве 1 штуки, стоимостью 204 733 тенге а также гладкоствольное оружие марки ATA ARMS в количестве 1 штуки, стоимостью 187 557 тенге.

В суде подсудимый И. вину признал частично, сказал, что в оружейный магазин не проникал, а оружие нашел около магазина и подобрал его для дальнейшей передачи в правоохранительные органы. Однако вина подсудимого И. подтверждается показаниями свидетелей, которые являются его знакомыми. Они в ходе следствия показали, что подсудимый вместе с неустановленным следствием лицом проникли в магазин и потом обратно сели в машину с похищенным оружием.

Прокурор обвинение поддержал и просил суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Смягчающим вину обстоятельством является наличие двух несовершеннолетних детей, частичное признание вины и молодой возраст подсудимого. Отягчающим обстоятельством явилось совершение преступление в момент ЧП.

«Законом за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. Приговором суда И. признан виновным в хищении огнестрельного оружия в группе лиц по предварительному сговору, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор суда не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Алмалинского районного суда.