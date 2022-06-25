25 Июня 2022 13:06

Шесть крупных водохранилищ построят в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области построят 6 крупных водохранилищ. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев в ходе встречи с акимом области Ондасыном Уразалиным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам министра, в целях снятия угрозы затопления и обеспечения безопасной эксплуатации в стране проводится реконструкция аварийных водохранилищ. За последние 5 лет с 2017 года по стране восстановлено 16 объектов гидротехнических сооружений.

До конца 2025 года будут восстановлены 19 водохранилищ, в том числе в Актюбинской области будет проведена реконструкция Актюбинского водохранилища.

«Для аккумулирования паводковых вод до 2030 года планируется построить 39 новых водохранилищ в 8 регионах . В Актюбинской планируется строительство 6 крупных водохранилищ. Ведется разработка проектной документации. В целом планируем начать строительство водохранилищ в 2024 году при выделении средств из республиканского бюджета. Реализация проектов позволит увеличить площадь орошения на 32,9 тыс. га с общим накопления воды - 358 млн кубометров» - сказал министр.

На встрече были также обсуждены актуальные экологические проблемы региона, который входит в пятерку самых загрязненных в стране.