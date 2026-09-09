Шесть компаний Тимура Турлова вошли в число крупнейших интернет-площадок Казахстана, Freedom Travel — в топ-5

Forbes Kazakhstan опубликовал ежегодный рейтинг «50 крупнейших торговых интернет-площадок Казахстана — 2026». В него вошли сразу шесть компаний экосистемы Freedom Holding Corp., международного холдинга под контролем Тимура Турлова. Лучший результат среди проектов группы показал Freedom Travel: с выручкой $292 млн сервис занял четвертое место, передает Kazinform.

В первой двадцатке также оказались Freedom Ticketon и Arbuz.kz. Билетный сервис занял 15-ю строчку, онлайн-супермаркет — 18-ю. Еще три проекта группы вошли во вторую половину списка: Freedom Drive оказался на 33-м месте, Freedom Mobile — на 38-м, а Naimi — на 45-м. В основу рейтинга Forbes легли показатели онлайн-выручки за 2025 год.

Отдельно выделяется динамика Freedom Travel. За год выручка платформы выросла на 60,38%, что сделало ее самым быстрорастущим проектом Freedom среди представленных в рейтинге. Компания появилась на рынке после ребрендинга Aviata: сервис вошел в Freedom Holding Corp. Тимура Турлова в 2023 году, а в апреле 2025-го начал работать под нынешним названием.

Игорь Бойко, возглавляющий Freedom Travel, приводит следующие показатели аудитории: 476 тыс. активных пользователей ежемесячно приходится на авиабилеты и еще 344 тыс. — на железнодорожные поездки. Основной объем операций уже сосредоточен внутри экосистемы: на Freedom SuperApp приходится 90% продаж.

Расширение бизнеса идет сразу по нескольким направлениям. Летом Freedom Travel начал работать с европейскими клиентами и добавил в сервис поиск отелей примерно по 3 млн вариантов размещения. В августе появился отдельный инструмент для корпоративных путешествий — ИИ-агент Freedom Business Travel. Он работает через Telegram и Slack и, согласно информации компании, стал первым решением такого формата в Центральной Азии.

Другие компании группы показали более разнонаправленную динамику. Arbuz.kz получил за 2025 год $50 млн выручки, увеличив показатель на 77,8%. Ticketon также завершил год с ростом: его выручка составила $65,9 млн, что на 20,36% больше результата предыдущего года.

Freedom Mobile увеличил выручку на 18,83%, до $6,2 млн. Naimi прибавил 43,28% и достиг $1,6 млн. Freedom Drive, напротив, стал единственным активом группы среди представленных в рейтинге, чья выручка снизилась: показатель сократился на 13,72%, до $14 млн.

Казахстанский e-commerce меняет структуру

Объем электронной торговли в Казахстане по итогам 2025 года Baker Tilly Qazaqstan Advisory оценила в 4,3 трлн теңге. Годовой прирост составил 12,7%. Еще несколько лет назад рынок рос гораздо быстрее: в 2021–2024 годах темпы находились примерно в диапазоне 30–35%. По оценке аналитиков, замедление связано прежде всего с тем, что отрасль постепенно переходит в более зрелую фазу.

Одновременно меняется соотношение каналов продаж. Сейчас подавляющая часть retail e-commerce приходится на маркетплейсы: их доля в 2025 году оценивалась примерно в 93%, если исключить теневой сегмент. Собственные интернет-магазины, напротив, потеряли часть рынка. Их доля за период с 2021 по 2025 год сократилась с 16% до 7%.

Рамина Назырова, партнер Baker Tilly Qazaqstan Advisory, обращает внимание на то, что снижение доли собственных площадок не означает падения их продаж в абсолютных цифрах. Они продолжали расти, однако маркетплейсы прибавляли еще быстрее.

Для Freedom этот сдвиг особенно показателен: значительная часть его нефинансовых проектов уже работает в тех сегментах, которые становятся частью единой цифровой инфраструктуры — от путешествий и билетов до продуктов, мобильной связи и автотоваров.

Еще один фактор, облегчающий развитие онлайн-торговли, — распространение цифровых платежей. По данным Национального банка Казахстана, в 2025 году восемь из десяти безналичных транзакций проходили через интернет- и мобильный банкинг.

Центральной платформой экосистемы остается Freedom SuperApp. Через него пользователи получают доступ к финансовым и повседневным сервисам группы — от банковских и инвестиционных продуктов до путешествий, билетов и других услуг. К августу 2026 года аудитория приложения превысила 6 млн человек против примерно 5 млн в марте, по данным Moody’s.

Для отдельных сервисов это создает возможность работать не только с собственной аудиторией, но и с клиентами других компаний группы. В результате покупатель может переходить от финансовых продуктов к travel, билетам, продуктам или другим услугам внутри одной цифровой среды.

Новые оценки финансового бизнеса

4 сентября S& P Global Ratings пересмотрело прогнозы по Freedom Holding Corp. и четырем компаниям группы — Freedom Finance JSC, Freedom Finance Europe Ltd, Freedom Finance Global PLC и Freedom Bank Kazakhstan JSC. Для всех пяти структур прогноз изменен со стабильного на позитивный. Рейтинги самого холдинга сохранились на уровнях «B» и «BB-», а национальные оценки Freedom Finance JSC и Freedom Bank Kazakhstan JSC выросли с «kzA-» до «kzA». Решение последовало после повышения S& P суверенного рейтинга Казахстана с «BBB-» до «BBB» в августе.

В тот же день Moody’s впервые оценило финансовую устойчивость Freedom Insurance и Freedom Life: им присвоены рейтинги «Ba1» и «Baa3» соответственно, причем последний относится к инвестиционной категории. Freedom Life занимает около 20% рынка страхования жизни Казахстана. В марте Moody’s также присвоило рейтинг «Ba3» Freedom Bank. По оценке агентства, развитию страхового бизнеса способствуют интеграция в экосистему Freedom, общий бренд и кросс-продажи через SuperApp. Freedom Insurance занимает около 10% рынка общего страхования Казахстана, а около 90% ее инвестированных активов приходится на инструменты с фиксированной доходностью.