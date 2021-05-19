Шесть компаний лишены лицензии за некачественный ремонт дорог в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы проводится усиленная работа по контролю за ремонтом автомобильных дорог. Об этом сообщил заместитель руководителя управления градостроительного контроля города Олжас Тулебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 2021 год лишены лицензии шесть компаний. Это в основном за нарушение по качеству асфальта: толщина асфальта не соответствует требованиям, обратная засыпка не произведена правильно, отклонена от проекта. Это у нас по улице Толе би, где работала подрядная организация. Методом прокола они открытым способом прошли. За это приняли административные меры, это является нарушением. Сегодня шесть компаний лишены лицензии. Работы в данном направлении ведутся, также по трем подрядным организациям материалы направлены в суд для лишения лицензии», - сказал он.

Он уточнил, что в целях недопущения некачественной укладки асфальтобетонного покрытия на ежедневной основе осуществляется контроль (проверяется соответствие выполняемых работ согласно строительным нормам, в том числе основание, устройство бордюров, размеры дорожного полотна, температура и толщина асфальта, технология асфальтирования в целом) на всех объектах строительства управления городской мобильности (новый, средний и текущий ремонт дорог), с обязательным привлечением лаборатории Центра качества автомобильных дорог и независимого технического надзора ТОО «МSK Engineering».

По его словам, проведены переговоры на площадках двух крупных поставщиков асфальтобетона - ТОО «Асфальтобетон-1» (объем производства для города 400 тысяч тонн асфальтобетона за 2020 год) и ТОО «АДСК» (объем производства для города 480 тысяч тонн асфальтобетона за 2020 год) по недопущению поставки некачественного материала (температура асфальта не ниже 140 градусов, вязкость и фракция согласно стандартам).