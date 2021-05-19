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Шесть компаний лишены лицензии за некачественный ремонт дорог в Алматы

19 Мая 2021 17:26
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Шесть компаний лишены лицензии за некачественный ремонт дорог в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы проводится усиленная работа по контролю за ремонтом автомобильных дорог. Об этом сообщил заместитель руководителя управления градостроительного контроля города Олжас Тулебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За 2021 год лишены лицензии шесть компаний. Это в основном за нарушение по качеству асфальта: толщина асфальта не соответствует требованиям, обратная засыпка не произведена правильно, отклонена от проекта. Это у нас по улице Толе би, где работала подрядная организация. Методом прокола они открытым способом прошли. За это приняли административные меры, это является нарушением. Сегодня шесть компаний лишены лицензии. Работы в данном направлении ведутся, также по трем подрядным организациям материалы направлены в суд для лишения лицензии», - сказал он.

Он уточнил, что в целях недопущения некачественной укладки асфальтобетонного покрытия на ежедневной основе осуществляется контроль (проверяется соответствие выполняемых работ согласно строительным нормам, в том числе основание, устройство бордюров, размеры дорожного полотна, температура и толщина асфальта, технология асфальтирования в целом) на всех объектах строительства управления городской мобильности (новый, средний и текущий ремонт дорог), с обязательным привлечением лаборатории Центра качества автомобильных дорог и независимого технического надзора ТОО «МSK Engineering».

По его словам, проведены переговоры на площадках двух крупных поставщиков асфальтобетона - ТОО «Асфальтобетон-1» (объем производства для города 400 тысяч тонн асфальтобетона за 2020 год) и ТОО «АДСК» (объем производства для города 480 тысяч тонн асфальтобетона за 2020 год) по недопущению поставки некачественного материала (температура асфальта не ниже 140 градусов, вязкость и фракция согласно стандартам).


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#Алматы   #Дороги  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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