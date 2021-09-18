Шесть исторических сериалов представит до конца года РТРК «Казахстан»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - До конца этого года телерадиокорпорация «Казахстан» представит 6 исторических сериалов. Среди них истории таких великих людей, как Домалак ана, Жангир хан, Ахмет Байтурсынов, Каныш Сатпаев, Жумабек Ташенев, Мукагали Макатаев. Об этом сообщила председатель правления РТРК «Казахстан» Ляззат Танысбай, передает МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, в Алматы министр информации и общественного развития Аида Балаева приняла участие во встрече с творческой группой, работающей над сериалом «Қорқыт ата». Во встрече также принимали участие председатель правления РТРК «Казахстан» Ляззат Танысбай, ученый-этнограф Тынысбек Коныратбаев, кинокритик Дарежан Омирбаев, литературный критик Алия Бопежанова, профессор КазНАИ им. Т. Жургенова Гульжан Наурызбекова, лауреат премии Казахстанской ассоциации журналистов Қайнар Олжай, искусствовед и профессор Сагатбек Калиев.

«Утверждение творческим коллективом исторических проектов - сложнейший процесс. РТРК «Казахстан» вносит особый вклад в развитие рынка специалистов, способных работать над сложнейшим жанром исторических сериалов, из года в год, увеличивая производство. Сценаристы в итоге смогли адаптироваться к производству исторических сериалов, увеличивалось и количество компаний, работающих в этом направлении. Это означает, что качество исторических телевизионных проектов на рынке Казахстана только будет расти. Повысить качество поможет и нововведение - впервые в этом году при поддержке профильного министерства установлен трехлетний срок для производства исторических сериалов. В этом году будет написан только сценарий четырехсерийного сериала «Қорқыт ата», - рассказала в интервью председатель правления РТРК «Казахстан» Ляззат Танысбай.