Шесть газовых баллонов вынесли из горящего магазина в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Пожар произошел в магазине по продаже кулинарной выпечки в Семее. В ликвидации пожара участвовало 13 спасателей и 3 единицы техники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

В городе Семей по улице Гагарина в отдельно стоящем магазине по продаже кулинарной выпечки, где пекут хлеб, горели деревянные конструкции потолочного перекрытия, оконный блок, сгораемые детали электропечи для выпечки хлеба. Прибывшие на место происшествия огнеборцы оперативно справились с огнем на площади 15 кв метров.

При тушении пожара спасателями внесено из задымленного помещения 6 газовых баллонов. Всего в ликвидации пожара участвовало 13 спасателей и 3 единицы техники. По причине пожара отрабатывается версия несоблюдение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования.

ДЧС ВКО напоминает владельцам объектов о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности и выполнять рекомендации специалистов государственного пожарного контроля. Рабочему персоналу объектов проходить инструктаж по мерам безопасности и правилам поведения при пожаре. Содержать в исправном состоянии автоматическую пожарную сигнализацию, иметь необходимое количество первичных средств пожаротушения на объекте, содержать в надлежащем состоянии пути эвакуации.