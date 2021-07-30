+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: 24 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Шесть газовых баллонов вынесли из горящего магазина в Семее

30 Июля 2021 12:55
Поделиться:
Шесть газовых баллонов вынесли из горящего магазина в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Пожар произошел в магазине по продаже кулинарной выпечки в Семее. В ликвидации пожара участвовало 13 спасателей и 3 единицы техники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Новости по теме
Браконьеров задержали на реке Жайык в ЗКО
Водитель погиб при столкновении с грузовиком на трассе в Костанае 77 избранных сельских акимов приступили к своим обязанностям в ВКО Землетрясение произошло на границе Кыргызстана и Таджикистана

В городе Семей по улице Гагарина в отдельно стоящем магазине по продаже кулинарной выпечки, где пекут хлеб, горели деревянные конструкции потолочного перекрытия, оконный блок, сгораемые детали электропечи для выпечки хлеба. Прибывшие на место происшествия огнеборцы оперативно справились с огнем на площади 15 кв метров.

При тушении пожара спасателями внесено из задымленного помещения 6 газовых баллонов. Всего в ликвидации пожара участвовало 13 спасателей и 3 единицы техники. По причине пожара отрабатывается версия несоблюдение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования.

ДЧС ВКО напоминает владельцам объектов о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности и выполнять рекомендации специалистов государственного пожарного контроля. Рабочему персоналу объектов проходить инструктаж по мерам безопасности и правилам поведения при пожаре. Содержать в исправном состоянии автоматическую пожарную сигнализацию, иметь необходимое количество первичных средств пожаротушения на объекте, содержать в надлежащем состоянии пути эвакуации.


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #Регионы   #МЧС   #Пожар   #ДЧС  
Поделиться:
Новости по теме
Браконьеров задержали на реке Жайык в ЗКО
Водитель погиб при столкновении с грузовиком на трассе в Костанае
77 избранных сельских акимов приступили к своим обязанностям в ВКО
Землетрясение произошло на границе Кыргызстана и Таджикистана
Популярное
1 Ashyq и «темно-красная зона» - вышло новое постановление главного санврача
2 Женщина избивала родственников в Алматы
3 Карантин ужесточат в двух районах Туркестанской области
4 Новые ограничения введут в Карагандинской области со 2 августа
5 Президенту доложили о подготовке к учебному году
Читайте также
Турция мобилизовала все возможности для ликвидации лесных пожаров
17 млн тенге похитил сотрудник банка в Семее
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив