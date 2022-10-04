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    16:15, 04 Октябрь 2022 | GMT +6

    Шесть домов не подключили к теплу в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 12 многоэтажных домов остаются без отопления. Из них шесть находятся в Петропавловске, шесть – в селе Саумалколь Айыртауского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Буквально недавно сельчане жаловались на холодные батареи в своих квартирах. И.о. руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павел Шилов на заседании акимата прокомментировал ситуацию.

    «По области отопительный сезон начат в Петропавловске и во всех районах. На 3 октября все социальные объекты и 99% многоэтажных домов подключены. В Петропавловске нет отопления в шести домах. Из них два дома не подключили по желанию жильцов, два дома новых – на стадии оформления договоров с ТОО «Севказэнергосбыт», и на двух домах выявили повреждения. Ведут работы по их устранению. В Саумалколе ведутся работы по запуску новой котельной. Ранее там проводились работы на Нуринском групповом водопроводе, были проблемы с подачей воды. Сегодня будут пробовать запускать, на завтра запланирован запуск котельной», - сообщил Павел Шилов.

    Он отметил, что подготовка к отопительному сезону в целом завершена. Готовы все 285 км теплосетей и 602 км сетей водоснабжения, все автономные котельные, все соцобъекты и многоэтажки. Для бюджетных учреждений заготовили уголь - 100%, населения - 59%. Меньше всего объемы заготовки топлива в Аккайынском и Мамлютском района и городе Петропавловске.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область ЖКХ Отопительный сезон Петропавловск Энергетика для mail.ru
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