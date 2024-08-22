Шесть детей выпали из окон с начала августа в Алматы

В Казахстане с начала года произошло более 150 случаев выпадения детей из окон, 11 из них - в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Только в августе по линии 112 зафиксировано шесть случаев падения детей из окон. Все дети были госпитализированы с травмами, в том числе и серьезными. К большому счастью, дети уже выписаны и отправлены домой, - сказал на брифинге региональной службы коммуникаций заместитель начальника ДЧС Алматы Багдат Чайзада.

Он добавил, что пять инцидентов произошли по вине родителей и опекунов, оставивших детей дома без присмотра, один - по причине недостаточной бдительности родителя. В последнем случае, 38-летний отец ребенка сказал, что ранним утром, в момент происшествия, он спал в другой комнате.

Стоит отметить, что вышеуказанная статистика производилась только на основе звонков, поступивших на номер 112.

- Основной причиной трагических несчастных случаев является оставление детей без присмотра и отсутствие защитных конструкций на окнах многоэтажных жилых домов, - отметил спикер.

Для предотвращения подобных несчастных случаев ДЧС проводятся профилактические мероприятия по информированию населения через СМИ, а также путем квартирного обхода многоквартирных жилых домов с раздачей памяток. Кроме того, сотрудники ДЧС начали челлендж «Начни с себя», где они демонстрируют, как сами устанавливают системы защиты на окна в своих квартирах для обеспечения безопасности своих детей.

Багдат Чайзада призвал родителей принять все возможные меры во избежание трагических случаев выпадения детей из окон высотных домов. Он озвучил рекомендации и советы по обеспечению безопасности:

Не оставлять маленьких детей одних, ведь большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра.

Отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.

Никогда не рассчитывать на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений. Напротив - москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается как на окно, так и на нее. Очень часто дети выпадают вместе с сетками.

Ставить на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров.

Если вы что-то показываете ребенку из окна - всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребенка за одежду.

Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее или страховое устройство, вы легко можете просто открутить ручку окна, используя ее по мере необходимости и сразу вынимая после использования.

Отметим, что недавно в Бостандыкском районе Алматы трехлетний ребенок выпал из окна 13-го этажа одного из многоквартирных домов.

Ранее сообщалось, что с начала лета в Акмолинской области зарегистрировано шесть случаев выпадения детей из окон.