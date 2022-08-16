16 Августа 2022 13:15

Шестьдесят несчастных случаев произошло с начала года на костанайских предприятиях

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ – На костанайских предприятиях с начала года зарегистрировано 60 несчастных случаев. Восемь из них – со смертельным исходом, 23 – с тяжелым исходом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 1 августа 2022 года зарегистрировано 60 несчастных случаев, происшедших на предприятиях Костанайской области. В результате этих несчастных случаев пострадало 69 работников. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 64 несчастных случаев с 65 пострадавшими.

Из общего количества несчастных случаев в 2022 году количество пострадавших работников составляет: со смертельным исходом – восемь, против одного случая в прошлом году, с тяжелым исходом 23, со средним исходом девять и с легким исходом 29 несчастных случаев», - сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций исполняющий обязанности руководителя управления по инспекции труда Виктор Гурин.

Отметил спикер и такой показатель, как количество групповых несчастных случаев.

«В этом году здесь также оптимизма мало: семь групповых несчастных случаев. В прошлом году групповых несчастных случаев не было. Всего в групповых несчастных случаях пострадало 16 человек. Из них – трое погибших, восемь получили тяжкие повреждения и пять с легкими телесными повреждениями», - добавил он.

Среди регионов больше всего смертельных случаев на производстве зафиксировано в Костанае – три смертельных случая и восемь пострадавших с тяжелыми последствиями.

На втором месте – Мендыкаринский район – два случая со смертельным исходом и четыре пострадавших с тяжелыми последствиями.

Тройку антилидеров замыкает Лисаковск, здесь один погибший и пять пострадавших с тяжелыми последствиями.

«Еще по одному смертельному случаю в Аулиекольском и Камыстинском районах. Большинство несчастных случаев – это либо дорожно-транспортное происшествие, либо несчастные случаи, связанные с использованием транспорта. Так в Мендыкаринском районе в результате ДТП с участием служебного автотранспорта погибла супружеская пара – работники Мендыкаринской районной больницы, а в ФАО «Алюминий Казахстана «КБРУ» погиб водитель большегрузного автомобиля. К сожалению, одной из основных причин является неосторожность самих пострадавших», - отметил В. Гурин.

Со стороны работодателей, как добавил спикер, это как правило неудовлетворительная организация производства работ и слабый контроль за безопасностью и охраной труда.