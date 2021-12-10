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    Супруги-врачи погибли в ДТП в Костанайской области

    10 Декабря 2021, 18:15

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В результате ДТП В Мендикаринском районе Костанайской области скончались супруги Комаровы - врачи местной районной больницы. Факт прокомментировали в областном управлении здравоохранения и департаменте полиции Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Управление здравоохранения и вся медицинская общественность области скорбят по поводу трагической гибели коллег из Мендыгаринской ЦРБ. Сегодня в 14:00 часов по дороге к месту работы погибли врачи, супруги Комаровы.

    Комарова Елена Владимировна, 1980 года рождения была акушером-гинекологом и заместителем главного врача. Комаров Виталий Николаевич, 1982 года рождения, работал стоматологом», - прокомментировали в облздраве.

    Елена Владимировна и Виталий Николаевич работали в Мендыкаринской ЦРБ с 2008 года. Оба отличались высоким профессионализмом, отзывчивостью и добросердечием.

    К сожалению, у погибших супругов остались сиротами трое детей: шести, одиннадцати и тринадцать лет.

    В полиции сообщили, что ДТП произошло в селе Боровское вблизи Мендыкаринской районной больницы.

    «19-летний водитель, управляя автомашиной марки «Саз 53», совершил столкновение с автомашиной марки «Volkswagen». После чего автомобиль «Саз 53» выкинуло на встречную полосу движения. Он совершил столкновение с автомашиной «Ваз 2106» под управлением 39-летнего водителя, который от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП. 41-летняя пассажирка скончалась в приёмном покое районной больницы»,- прокомментировали в департаменте.

    По факту ДТП начато расследование. 19-летний водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания ОП Мендыкаринского района, кровь взята на анализ.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область ДТП Здравоохранение
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