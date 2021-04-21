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    14:45, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Шесть чиновников наказали за плохие дороги в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — За плохие дороги в Костанайской области наказаны шесть должностных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Сотрудниками дорожно-технической инспекции, управлением местной полицейской службы ДП области совместно с собственниками автомобильных дорог с 12 по 15 апреля проведено внеплановое обследование 138 автодорог общего пользования с охватом более четырех тысяч километров.

    «В период обследования выявлено 1210 дефектов дорожного полотна, из них 103 дефекта люков смотровых колодцев и более двух тысяч недостатков технических средств регулирования дорожного движения, - сообщили в полиции. - По итогам проведенных обследований местным исполнительным органам и собственникам автодорог выдано 138 предписаний. За неудовлетворительное содержание дорог к административной ответственности привлечено 6 должностных лиц».

    Также в целях безопасности дорожного движения и улучшения дорожной инфраструктуры в местные исполнительные органы направлено 25 информационных писем с предложениями по улучшению организации дорожного движения.


    Теги:
    МВД РК Дороги Костанайская область Строительство
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