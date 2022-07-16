16 Июля 2022 16:34

Шесть человек в Актау унесло в море на сапбордах

АКТАУ. КАИЗИНФОРМ – В Актау шесть человек унесло в море на сапбордах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

Вечером 15 июля напротив жилого массива Приморский в море на сапбордах унесло трех человек - двое из них 1991 года рождения, третий - 1993 года рождения. Спасательную операцию проводили сотрудники ДЧС региона. Все благополучно спасены.

Этим же вечером еще трех человек на сапбордах также удалось спасти. Медики оказали им первую помощь.

Третья спасательная операция прошла в селе Акшукур Тупкараганского района. На надувной лодке двух человек унесло далеко от берега. Спасенных мужчин передали работникам центра скорой медицинской помощи для оказания первой медицинской помощи.

Аварийно-спасательные операции проходили в ходе проведения акции по предупреждению чрезвычайных ситуаций.













Фото: www.lada.kz