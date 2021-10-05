Шесть человек спасли при пожаре в многоэтажке в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 43 человека эвакуировали и еще шесть были спасены при пожаре в квартире в многоэтажном доме в Талдыкоргане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщение о возгорании в микрорайоне Самал поступило в ДЧС Алматинской области 4 октября в 16:54.

«По данному вызову незамедлительно были направлены силы и средства по повышенному рангу вызова, а именно пожарные подразделения города Талдыкоргана. По прибытию на место вызова установлено, что из густо задымленных квартир требуется спасение и эвакуация людей. Незамедлительно организована работа по спасению и эвакуации людей с одновременным тушением пожара. Принятыми оперативными мерами были спасены шесть человек, из них трое детей, а также эвакуированы 43 человека, из них 17 детей. Самостоятельно эвакуировались 52 человека. Не допущено распространение огня на кровлю здания и на соседние квартиры», - отметили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Сообщается, что на месте пожара работали 33 сотрудника и 10 единиц техники ДЧС Алматинской области, а также сотрудники полиции, скорой медицинской службы и аварийно-газовой службы. Пожар локализован в 17:19 и ликвидирован в 17:33 часов, на площади 21 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Предварительной причиной пожара послужил посторонний малокалорийный источник огня (предварительно непотушенная сигарета).