15 Июня 2022 20:06

Шесть человек спасли пожарные в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Шесть человек, в том числе четверых детей, спасли пожарные из горящей квартиры в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС Атырауской области.

«На пункт связи спасательной службы ДЧС региона поступило сообщение, что из 5-этажного дома, расположенного по улице Владимирского идет дым. Прибывшие к месту вызова сотрудники пожарной службы провели спасательные работы через лестничный марш. Эвакуированы шесть человек, в том числе четверо детей», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

Пожар произошел в одной из комнат квартиры. Причины возгорания, в котором могли пострадать дети, выясняются.