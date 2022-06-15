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Шесть человек спасли пожарные в Атырау
15 Июня 2022 20:06

Шесть человек спасли пожарные в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Шесть человек, в том числе четверых детей, спасли пожарные из горящей квартиры в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС Атырауской области.

«На пункт связи спасательной службы ДЧС региона поступило сообщение, что из 5-этажного дома, расположенного по улице Владимирского идет дым. Прибывшие к месту вызова сотрудники пожарной службы провели спасательные работы через лестничный марш. Эвакуированы шесть человек, в том числе четверо детей», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

Пожар произошел в одной из комнат квартиры. Причины возгорания, в котором могли пострадать дети, выясняются.


Автор:
Корреспондент
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