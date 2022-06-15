21:14
15 Июня 2022 20:06
Шесть человек спасли пожарные в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Шесть человек, в том числе четверых детей, спасли пожарные из горящей квартиры в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС Атырауской области.
«На пункт связи спасательной службы ДЧС региона поступило сообщение, что из 5-этажного дома, расположенного по улице Владимирского идет дым. Прибывшие к месту вызова сотрудники пожарной службы провели спасательные работы через лестничный марш. Эвакуированы шесть человек, в том числе четверо детей», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.
Пожар произошел в одной из комнат квартиры. Причины возгорания, в котором могли пострадать дети, выясняются.
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