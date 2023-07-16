Шесть человек спасли из горящей квартиры в Акмолинской области

КОСШЫ. КАЗИНФОРМ – Жители подъезда, в котором произошел пожар, эвакуированы и размещены пока в гостиницах города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Пожар произошел в одной из квартир ЖК «Нурай» 15 июля в 22:14 в городе Косшы. Огонь охватил 4 этаж жилого дома и мог перекинуться на соседние помещения.

Как сообщили очевидцы, в горящей квартире были люди, трое из которых несовершеннолетние дети. У жильцов не было возможности спуститься по лестничному пролету, так как он был полностью охвачен огнем. Полицейские решили эвакуировать людей, оказавшихся в огненной ловушке с помощью каната на третий этаж.





«Были эвакуированы несовершеннолетние дети 3-х, 10-ти, 11-ти лет, 18-летняя девушка, 29-летняя женщина и 50-летний мужчина. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Также на месте происшествия работал пожарный расчет ОЧС. Всех пострадавших доставили в городскую больницу Астаны, где после осмотра врачей отпустили домой», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Сейчас полностью эвакуированы жильцы 3 подъезда. 10 жильцов размещены в гостиницы города.