Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Шесть человек пострадали в массовом ДТП в Алматы

31 Октября 2022, 13:11
Шесть человек пострадали в массовом ДТП в Алматы
31 Октября 2022, 13:11

Шесть человек пострадали в массовом ДТП в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на перекрестке улиц Байзак батыра и Ашимова произошло массовое ДТП, в результате которого шесть человек госпитализированы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента полиции города, вечером 30 октября 34-летний водитель автомашины марки «Toyota», двигаясь по улице Байзак батыра в западном направлении, на пересечении с улицей Ашимова нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автомашиной марки «Lada», которая двигалась по улице Ашимова в южном направлении. От удара авто «Lada» врезалось в авто марки «Opel». Пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Их доставили в медицинское учреждение», - проинформировал начальник управления дознания ДП Алматы Олжас Шарипов.

Материал принят в производство сотрудниками управления полиции Наурызбайского района по территориальности. Назначены соответствующие экспертизы.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки на дорогах Караганды зарегистрировали 38 аварий. Несколько человек пострадали.


Новости по теме
Пешеход скончался под колесами автобуса в Атырауской области
Девушка на внедорожнике наехала на LED-экран в Актобе
Автобус и троллейбус столкнулись в Алматы
Читайте также
Пешеход скончался под колесами автобуса в Атырауской области
Движение поездов на участке Караганда - Акадыр восстановлено
Арест Кайрата Кудайбергена продлили еще на месяц
Труп 40-летнего мужчины обнаружили на руднике в Улытауской области
Крупную партию «синтетики» изъяли у жителя Алматы
Общественный транспорт в день выборов будет работать бесплатно в Атырау
Они настоящие волшебники - сотни родителей недоношенных детей поблагодарили врачей Алматы
Бесплатным будет проезд в общественном транспорте в день выборов в Караганде
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
4 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору