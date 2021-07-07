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    04:23, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Шесть человек пострадали в аварии в Павлодарской области

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    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОР - Троих из них госпитализировали в горбольницу. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    ДТП произошло на трассе между Экибастузом и Майкаином. Видео с места аварии появилось в социальных сетях.

    Как сообщили в областном управлении здравоохранения, при столкновении автомобилей пострадали шесть человек. Трое из них покинули место аварии самостоятельно до приезда «скорой», другим понадобилась помощь медиков.

    У троих пострадавших бригада скорой помощи диагностировала закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга.

    «У 25-летнего мужчины компрессионный перелом позвоночника, ушиб грудной клетки слева, тупая травма живота. 32-летняя женщина получила закрытые переломы правого и левого бёдер, рваные раны надбровной дуги и подбородка, – рассказали в УЗО. – У 26-летнего мужчины перелом костей таза».

    Всех пострадавших госпитализировали в экибастузскую горбольницу. По данным УЗО, 32-летняя пациентка находится в реанимации в тяжёлом состоянии.


    Теги:
    МВД РК ДТП Происшествия, ЧС Главная Павлодарская область
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