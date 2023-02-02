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Шесть человек пострадали при столкновении двух автобусов в Алматы

2 Февраля 2023, 12:00
Шесть человек пострадали при столкновении двух автобусов в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на проспекте Аль-Фараби произошло ДТП с участием двух автобусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте полиции, два автобуса столкнулись 2 февраля в 08:30 на проспекте Аль-Фараби, западнее улицы Жарокова.

«Как следует из информации дежурной части местной полицейской службы, водитель автобуса Yutong 31-го маршрута, следуя по проспекту в западном направлении, предварительно, из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с автобусом SAZ 116-го маршрута, что стоял на остановочном комплексе. По предварительным данным, шесть человек получили телесные повреждения», - проинформировали в пресс-службе ДП Алматы.

Факт ДТП принят в производство сотрудниками УП Бостандыкского района.

Фото: polisia.kz



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