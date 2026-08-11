Шесть человек погибли в колодце в Павлодарской области: полиция задержала подозреваемых

В департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что по факту гибели людей в канализационном коллекторе проводится досудебное расследование, задержаны трое подозреваемых в трагедии, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным полиции, в рамках уголовного дела проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств.

— В настоящее время трое подозреваемых лиц задержаны и водворены в изолятор временного содержания. В соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, — сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Напомним, в середине июля в селе Жоламан Актогайского района Павлодарской области в одном из местных ТОО во время починки электронасоса в канализационном колодце погибли шесть человек. Еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии. Факт гибели людей подтвердили в управлении здравоохранения Павлодарской области.