Шесть человек погибли в ДТП близ границы с Россией в Костанайской области
20 мая утром на автодороге «Алматы — Екатеринбург» примерно в двух километрах от пограничного поста «Кайрак» произошло ДТП, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДП Костанайской области.
Водитель автомобиля Ford Transit, перевозивший 10 иностранных граждан, столкнулся с грузовым автомобилем DAF. В результате аварии на месте погибли шесть человек, ещё пятеро с различными травмами доставлены в Карабалыкскую районную больницу.
По данному факту полицией начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
— В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся все необходимые следственные действия. Сотрудники полиции обращаются к водителям с призывом соблюдать правила дорожного движения. Будьте внимательны за рулём, не превышайте скорость и всегда оценивайте безопасность совершаемых манёвров, — обратились в ДП.
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