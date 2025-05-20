Шесть человек погибли в ДТП близ границы с Россией в Костанайской области

Водитель автомобиля Ford Transit, перевозивший 10 иностранных граждан, столкнулся с грузовым автомобилем DAF. В результате аварии на месте погибли шесть человек, ещё пятеро с различными травмами доставлены в Карабалыкскую районную больницу.

Фото: ДП Костанайской области

По данному факту полицией начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Фото: ДП Костанайской области

— В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся все необходимые следственные действия. Сотрудники полиции обращаются к водителям с призывом соблюдать правила дорожного движения. Будьте внимательны за рулём, не превышайте скорость и всегда оценивайте безопасность совершаемых манёвров, — обратились в ДП.

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