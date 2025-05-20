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    09:55, 20 Май 2025 | GMT +5

    Шесть человек погибли в ДТП близ границы с Россией в Костанайской области

    20 мая утром на автодороге «Алматы — Екатеринбург» примерно в двух километрах от пограничного поста «Кайрак» произошло ДТП, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДП Костанайской области.

    Шесть человек погибли в ДТП на границе с Россией в Костанайской области
    Фото: ДП Костанайской области

    Водитель автомобиля Ford Transit, перевозивший 10 иностранных граждан, столкнулся с грузовым автомобилем DAF. В результате аварии на месте погибли шесть человек, ещё пятеро с различными травмами доставлены в Карабалыкскую районную больницу.

    Шесть человек погибли в ДТП на границе с Россией в Костанайской области
    Фото: ДП Костанайской области

    По данному факту полицией начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

    Шесть человек погибли в ДТП на границе с Россией в Костанайской области
    Фото: ДП Костанайской области

    — В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся все необходимые следственные действия. Сотрудники полиции обращаются к водителям с призывом соблюдать правила дорожного движения. Будьте внимательны за рулём, не превышайте скорость и всегда оценивайте безопасность совершаемых манёвров, — обратились в ДП.

    Ранее мы писали, какие автомобили чаще всего попадают в ДТП в Костанайской области.

    Теги:
    ДТП Регионы Казахстана Костанайская область Иностранцы Происшествия Авария
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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