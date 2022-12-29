Шесть человек погибли при пожаре в туннеле в Южной Корее

29 Декабря 2022, 16:30

СЕУЛ. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - В общей сложности шесть человек погибли в результате пожара, возникшего в шумоизолированном туннеле на автомагистрали в городе Квачхон, расположенном в 20 км к югу от Сеула. Об этом сообщило в четверг агентство Ренхап, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на новостное агентство «Синьхуа».

Пожар начался около 13:49 по местному времени и, предположительно, был вызван столкновением автобуса и грузовика.

Более 20 человек получают лечение после отравления токсичным газом.

На место отправлены около 50 пожарных машин и техники, а также около 140 пожарных. Огонь был практически локализован около 14:40 по местному времени.

Полиция и пожарная служба планируют начать расследование обстоятельств аварии.

Фото: en.yna.co.kr