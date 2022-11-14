Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правоохранительные органы

Шесть человек погибли при пожарах в общежитиях в 2022 году

14 Ноября 2022, 13:24
Шесть человек погибли при пожарах в общежитиях в 2022 году
14 Ноября 2022, 13:24

Шесть человек погибли при пожарах в общежитиях в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Марат Кульдиков привел статистические данные касательно пожаров в общежитиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно статистическим данным, за 10 месяцев т.г. в общежитиях зарегистрировано 22 пожара, погибли 6 человек. В этой связи, нами совместно с органами внутренних дел проведено профилактическое мероприятие «Жатақхана», направленное на массовую разъяснительную работу и выявление незаконно функционирующих общежитий», - сказал Марат Кульдиков на брифинге в СЦК.

Как отметил вице-министр, по фактам, таким, как незаконные общежития (перепланировка жилых строений), направлены указания в жилищные инспекции, государственный архитектурно-строительный контроль, а также налоговые органы для принятия соответствующих мер.

«Подобные меры позволят незначительно повысить культуру поведения наших граждан по соблюдению правил пожарной безопасности. В целом, до конца года планируется проведение информационных кампаний «Берегись угарного газа» и «Безопасный Новый год», где до населения будут доведены простые меры реагирования на сложившиеся ситуации», - добавил М. Кульдиков.


Новости по теме
Глава МЧС вручил орден «Айбын» ІІІ степени пожарному Аяну Кемпирову
Четыре квартиры горят в Атырауской области
Юрий Ильин рассказал о профилактике ЧС в зимний период
Читайте также
Фура с текстилем сгорела в Таразе
Глава МЧС вручил орден «Айбын» ІІІ степени пожарному Аяну Кемпирову
Трехкомнатную квартиру получит семья столичного пожарного, вынесшего из огня людей
Бутики горели рядом с торговым центром «Бакорда» в Алматы
Четыре квартиры горят в Атырауской области
Электроизоляционный завод загорелся в Петропавловске
Юрий Ильин рассказал о профилактике ЧС в зимний период
Почти половину преступлений в Жамбылской области совершает молодежь
Новости партнеров
Популярное
1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
3 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
4 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
5 Фура с текстилем сгорела в Таразе

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору