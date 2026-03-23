Семь человек погибли при крушении военного вертолета Катара в Персидском заливе
В результате крушения вертолета ВВС Катара при выполнении полета над территориальными водами страны погибли семь человек, передает Kazinform со ссылкой на DW.
Ранее сообщалось об обнаружении тел шести находившихся на борту, еще один — второй пилот машины — числился пропавшим без вести.
По информации властей Катара, четверо погибших — катарские военнослужащие, остальные трое были гражданами Турции. В Анкаре уточнили, что на борту вертолета, потерпевшего крушение, был турецкий военнослужащий и два технических специалиста военно-промышленной корпорации Aselsan.
Как сообщает Минобороны Катара в соцсети X, у вертолета произошла техническая неисправность во время планового учебного вылета.
تنعى وزارة الدفاع ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن ، والذين استشهدوا أثناء أداء واجبهم الوطني، وهم يقدمون أسمى معاني التضحية في خدمة الوطن.— وزارة الدفاع — دولة قطر (@MOD_Qatar) March 22, 2026
وهم:
— النقيب (طيار) مبارك سالم دواي المري
— النقيب (طيار) سعيد ناصر صميخ
— الرقيب فهد هادي غانم الخيارين
— الوكيل عريف محمد ماهر محمد… pic.twitter.com/RMgRFcbpi9
Ранее сообщалось о том, что ВВС Катара сбили два иранских Су-24.