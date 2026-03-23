Семь человек погибли при крушении военного вертолета Катара в Персидском заливе

Ранее сообщалось об обнаружении тел шести находившихся на борту, еще один — второй пилот машины — числился пропавшим без вести.

По информации властей Катара, четверо погибших — катарские военнослужащие, остальные трое были гражданами Турции. В Анкаре уточнили, что на борту вертолета, потерпевшего крушение, был турецкий военнослужащий и два технических специалиста военно-промышленной корпорации Aselsan.

Как сообщает Минобороны Катара в соцсети X, у вертолета произошла техническая неисправность во время планового учебного вылета.

تنعى وزارة الدفاع ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن ، والذين استشهدوا أثناء أداء واجبهم الوطني، وهم يقدمون أسمى معاني التضحية في خدمة الوطن.



وهم:



— النقيب (طيار) مبارك سالم دواي المري

— النقيب (طيار) سعيد ناصر صميخ

— الرقيب فهد هادي غانم الخيارين

— الوكيل عريف محمد ماهر محمد… pic.twitter.com/RMgRFcbpi9 — وزارة الدفاع — دولة قطر (@MOD_Qatar) March 22, 2026

Ранее сообщалось о том, что ВВС Катара сбили два иранских Су-24.