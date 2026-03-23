    10:02, 23 Март 2026 | GMT +5

    Семь человек погибли при крушении военного вертолета Катара в Персидском заливе

    В результате крушения вертолета ВВС Катара при выполнении полета над территориальными водами страны погибли семь человек, передает Kazinform со ссылкой на DW.

    Фото: Qatar news agency
    Фото: Qatar news agency

    Ранее сообщалось об обнаружении тел шести находившихся на борту, еще один — второй пилот машины — числился пропавшим без вести.

    По информации властей Катара, четверо погибших — катарские военнослужащие, остальные трое были гражданами Турции. В Анкаре уточнили, что на борту вертолета, потерпевшего крушение, был турецкий военнослужащий и два технических специалиста военно-промышленной корпорации Aselsan.

    Как сообщает Минобороны Катара в соцсети X, у вертолета произошла техническая неисправность во время планового учебного вылета.

    Ранее сообщалось о том, что ВВС Катара сбили два иранских Су-24.

    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
